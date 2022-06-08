【機迷熱話】遊戲展E3主辦商宣布　明年有望復辦實體活動

▲ 據外媒《Engadget》報道，E3主辦商ESA透露，明年計畫復辦實體及線上活動。（法新社）

疫情持續令各大展覽停辦或轉至線上形式進行，E3遊戲展亦不例外，於今年全面取消活動。據外媒《Engadget》報道，E3主辦商ESA透露，明年計畫復辦實體及線上活動。

ESA主席兼行政總裁Stan Pierre-Louis表示，儘管線上活動能接觸全球各地參加者，但該企得悉大眾渴望舉行實體活動，可以親身見面交流，討論遊戲。因此，明年E3遊戲展有望復辦實體活動。ESA尚未宣布明年展覽的日期，但據《Engadget》預計，該活動通常在六月初舉行。

【區塊鏈】英國政府將測試加密技術 簡化傳統金融市場活動

【統一規格】歐盟達成臨時協議 要求電子產品配備USB-C充電插口

事實上，在過去的幾年，E3遊戲展曾出現不少問題。在2019年，數千名記者、創作者的個人資料於E3展上被洩露。另外，E3遊戲展對遊戲商的吸引力亦有所下降，例如Sony曾退出E3，採用任天堂（Nintendo）的方式，自行舉辦「State of Play」線上發佈會展示遊戲。

據《Engadget》分析，E3遊戲展仍然有其吸引之處，能夠聚集遊戲行業，讓工作室、出版商、粉絲，展出及試玩新作。而且對於獨立開發者而言，貿易展覽是他們與出版商交談的好機會。

【電動車】Sony夥本田 以獨立合資公司開發電動車

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：