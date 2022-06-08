【券商點睇】強強融合醫療資源獲唱好 阿里健康半日升近9%

阿里健康（00241）周三（8日）跟隨互聯網板塊持續向上，半日收報4.71元，上漲8.8%。日前，公司與慧醫天下舉行綫上戰略合作簽約儀式，共同打造專注服務糖尿病患者的「互聯網+」慢病保險產品「安唐保」。中金報告指，共同打造糖尿病慢病險產品，滿足了個性化健康需求，「健康管理+保障」是目前健康險行業發展的重要趨勢，此類慢病險的推出既能有效控制慢性疾病負擔，又能幫助公司觸達更多慢性病人群。

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在專業醫療領域，慧醫天下已吸引近10萬醫生注冊加入，覆蓋心血管、腫瘤、呼吸、消化、腎科、兒科等科室；在大健康領域，阿里健康擁有大型互聯網用戶平台和豐富的醫療健康服務供給，截至2022年度末，其慢病業務累計用戶達到650萬。雙方強強聯合有望發揮協同效應，實現「診療+醫+藥+險」的健康管理閉環與全程保障。

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另一方面，阿里健康依托數字化能力和基礎，以雲基建為基礎、雲藥房為核心、雲醫院為引擎，定位實現普惠醫療平台。中金認為，公司通過進一步加碼慢病險業務，針對慢病用戶的需求將健康管理前置，能夠滿足輕症、併發症、重疾各階段病程的不同需求，同時有望進一步提高公司自身嚴肅醫療屬性業務的客戶黏性，實現長期業務穩定性和盈利改善，維持「跑贏行業」評級和目標價5.3元。

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撰文：林衛