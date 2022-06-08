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Shakira與巴塞球星分手後首發文 未提出軌傳聞

環球社會熱點 11:58 2022/06/08

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哥倫比亞女歌手Shakira早前宣布，與拍拖多年的巴塞隆拿球星碧基分手，有傳是男方出軌。Shakira近日在分手後首次發文，未有談及出軌傳聞，而是宣傳自己參與的新節目。

哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片） 【下一頁】

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Shakira周二（7日）在社交平台發文，宣傳自己在美國全國廣播公司（NBC）﹑擔任評判的節目《Dancing with Mysekf》。身穿鮮艷服裝的Shakira似乎心情不錯，與另外兩名評判一同稍稍展示舞姿。但分手後的Shakira未有提及出軌傳聞。

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上周六（4日）Shakira與碧基（Gerard Pique）發表聯合聲明，證實兩人已分開，並希望外界尊重他們的私隱。有指Shakira因發現碧基有「偷食」，最終決定狠心分手終結11年情。

Shakira與碧基自2011年起拍拖，共育有兩名兒子，分別為9歲及7歲。但兩人始終未有步入婚姻，碧基早前受訪時稱，喜歡二人拍拖的狀態，所以未有再進一步。

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責任編輯：吳漢培

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