屯門細價樓驚現蝕讓潮　周內至少3蝕讓　業主均是2018年、2019年入市

雖然政府公布的樓價指數止跌回升，但近期各區均見蝕讓買賣，以屯門為例，本月不足一周內，已錄至少3宗蝕讓，其中屯門時代廣場低層兩房單位，減價後售529萬元，帳面蝕約56萬元。值得留意的是，蝕讓業主均是2018年、2019年入市。

市場消息指，屯門時代廣場A座低層1室，實用面積約409平方呎，原叫價570萬元，終減價41萬元，以529萬元易手，實用呎價約12,934元。資料顯示，原業主於2019年以585萬元入市，現帳面蝕約56萬元，物業期內貶值近一成。

此外，同區居屋兆軒苑B座高層14室，實用面積385平方呎，新近以428萬元（已補地價）易手，實用呎價約11,169元。資料顯示，原業主於2018年8月以445萬元（已補地價）購入上址，持貨近4年，現帳面蝕17萬元。同區私樓啟豐園1座高層F室則新近以465萬元易手。資料顯示，原業主於2019年以498萬元入市，現帳面蝕33萬元。

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