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【新股IPO】羅兵咸永道將港股全年IPO集資預測減半　料僅介乎1800億至2000億元（第二版）

股市 12:48 2022/06/08

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【新股IPO】羅兵咸永道將港股全年IPO集資預測減半　料僅介乎1800億至2000億元

受疫情、地緣政治、全球加息等因素影響，今年上半年港股IPO集資活動放緩，羅兵咸永道大削今年香港新股市場集資額預測，由今年初預測的3500億至4000億元，下調至1800億至2000億元，包括SPAC在內的全年上市公司數目達80隻。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預計，今年下半年或有3至4隻集資額超過100億元的新股，當中或會包括回港上市中概股，高科技、金融板塊的公司。此外，他又預計將有6至8隻集資額介乎50億至100億元的新股在今年下半年上市，餘下新股的平均集資額將在12億元左右。

羅兵咸永道發表報告指，預計今年上半年香港新股市場的集資額達171億元，對比去年上半年下跌92%，僅有22隻新股上市，數目按年減少53%，以零售、消費品及服務類為主，其次是金融服務企業。

黃煒邦指，今年上半年疫情持續爆發、外圍地緣政局不穩，以及全球多國加息以壓制通脹等多項不利因素，影響投資者信心，不少公司因為定價不理想而決定延後上市時間表，香港IPO市場活動放緩。不過，隨著下半年有多項經濟增長的政策出台支持，IPO市場下半年集資額可望逐步回升。

近年港交所進行不少改革，在保護投資者利益的前提下，允許更多不同類型的公司來港上市。黃煒邦認為，港交所雖然過往有進行不少改革，但大多是借鑑其他交易所的做法，建議港交所應在歐美等金融活躍的市場設置辦事處，以更早為吸納新興市場公司作準備。

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記者：梁安琪

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