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【新股IPO】羅兵咸永道將港股全年IPO集資預測減半　料僅介乎1800億至2000億元

股市 11:30 2022/06/08

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【新股IPO】羅兵咸永道將港股全年IPO集資預測減半　料僅介乎1800億至2000億元

受疫情、地緣政治、全球加息等因素影響，今年上半年港股IPO集資活動放緩，羅兵咸永道大削今年香港新股市場集資額預測，由今年初預測的3500億至4000億元，下調至1800億至2000億元。

羅兵咸永道發表報告指，預計今年上半年香港新股市場的集資額達171億元，對比去年上半年下跌92%，僅有22隻新股上市，數目按年減少53%，以零售、消費品及服務類為主，其次是金融服務企業。

羅兵咸永道指，今年上半年香港IPO集資活動放緩，主要受疫情持續爆發、外圍地緣政局不穩，以及全球多國加息以壓制通脹等多項不利因素影響。不過，隨著下半年有多項經濟增長的政策出台支持，IPO市場下半年集資額可望逐步回升。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

港股 IPO 集資

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