【中興763】國泰君安：5G基礎設施普及加速 中興業務直接受益

國泰君安發表報告指，5G等新型信息基礎設施覆蓋和應用普及加速，中興通訊（00763）有望持續受益。今年來，雖然疫情在全國反覆，但是通信業整體運行良好。截至4月底，5G基站總數達到161.5萬個，佔移動基站總數16%，佔比較上年底提高 1.7%。近日中國移動（00941）發布 2022至2023 年智慧家庭網關集採候選人，合計535萬台10G PON網關設備，中興通訊中標合計份額28%，位居首位。

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作為數字經濟基礎設施供應商，除運營商業務外，中興在政企業務方面聚焦能源、交通、政務、金融、互聯網、大企業6大領域，實現傳統優勢產品及服務器、IDC數據中心等新產品的快速複製推廣，完成跨越式增長。該行預計，當下數字經濟發展迅速，公司有望通過5G行業和汽車電子等數字化轉型業務、數字能源業務，以及智能家庭拓展，突破傳統業務範圍，實現中長期業務的穩定增長。

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目前國內 5G 基礎設施建設及數字化轉型均處於高速發展階段，作為行業頂尖的基礎設施提供商及通信信息解決方案提供商，中興未來盈利有望持續提高。該行引述彭博綜合平均目標價約為26.92港元，對應上升空間逾五成，推薦買入。

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撰文：林衛