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【券商點睇】周黑鴨半年業績受累疫情成本升 目標價下調至4.95元

股樓投資 11:53 2022/06/08

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國元國際指出，周黑鴨（01458）因國內疫情多點擴散且管控力度加大，導致交通樞紐出行受到嚴重影響，其中3至4月鐵路客運量按年下滑58.4%及79.8%，民航客運量同期下跌67.9%和84.6%，直接影響公司高勢能門店效，同時消費者活動半徑受限，令商圈人流密集地客流大幅下降，消費場景受損，當前投資回收期已拉長到18至24個月。除此之外，公司還面臨大宗原材料上升壓力，預期上半年公司經營業績短期承壓，或將實現微利。

【同場加映】青姐話：進入半年結 淡友竭一竭

不過，開店預期不變，策略上以社區店為主。首5個月公司開店約450家，即便在疫情最為嚴重的4月也有140多家店開出，暫維持年初1,000家的開店目標，而社區店將是主要的擴張形態，考慮到社區店的投資規模小、受疫情的影響也相對較低，且符合消費者「兩點一綫」的消費場景，故業績的穩定性較好，公司預期今年會新開超過500家社區店，總數有望突破700家，未來該模式將會被進一步復制和推廣。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股，請按【見下頁

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該行認為，由於上半年散發疫情對公司經營業績的影響，下調原盈利預測，預期2022至2023年公司每股盈利分別為0.06元人民幣和0.18元人民幣，謹慎考慮疫情反覆帶來的不確定性，下調目標價至4.95元，相當於2023年預測市盈率為23倍，維持「買入」評級。

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撰文：林衛

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港股 買入 目標價 市盈率 周黑鴨（01458）

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