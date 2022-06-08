【PayMe x姜濤】PayMe推4000萬元獎賞以配合新一輪電子消費券計劃　PayMeow再夥姜濤拍廣告推介優惠

▲ 【PayMe】PayMe推4000萬元獎賞以配合新一輪電子消費券計劃 PayMeow再夥姜濤拍廣告推介優惠

HSBC滙豐旗下擁有逾270萬名用戶的PayMe將推出大型推廣活動，PayMe此前獲政府選為新一輪電子消費券的電子平台之一。PayMe表示，合資格人士選擇PayMe接收政府第二輪5000元消費券，將可瓜分總值4,000萬元獎賞，當中包括商戶消費折扣券，豪華電動車和其他熱門電子產品大抽獎。PayMe稍後將公佈更多活動細節。

滙豐PayMe三招吸引商戶開戶 合資格商戶獲6個月免交易費【下一頁】

PayMeow將再次與MIRROR姜濤合作，以舞蹈鼓勵大家「轉」用 PayMe。姜濤聯乘PayMeow的電視廣告和一系列社交媒體短片將在多個平台播放，並會推介PayMe的各項獨家優惠。

PayMeow應援車將巡遊香港推介PayMe

PayMeow應援車將於新一輪電子消費券登記期內巡遊香港，展示如何下載PayMe及使用PayMe領取消費券，並向公眾派發PayMe紀念禮品，以答謝用戶轉用PayMe。

PayMe for Business已擴展至全港超過35,000家網上及實體商戶，數目持續增加，當中包括本地大型電子商貿平台，以至作為經濟重要支柱的中小型商戶等。

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