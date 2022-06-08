  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (三) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區塊鏈】英國政府將測試加密技術　簡化傳統金融市場活動

科技 11:20 2022/06/08

分享：

分享：

使用「分布式分類賬技術」（DLT）將允許在數小時內發行債券和股票等貨幣資產。（法新社）

英國政府近年積極研究金融改革政策，務求將英國打造成「國際加密貨幣中心」。英國財政部宣布將於明年起，對加密貨幣區塊鏈技術的常規市場行為進行測試，包括股票和債券的買賣和結算，以進一步簡化傳統金融市場活動。

【區塊鏈】巴西政府推出區塊鏈網絡　追蹤公共開支打擊貪腐行為

或在數小時內    完成債券和股票發行

在貨幣市場上，股票、債券和不同財產的交易活動，都需要買賣、清算和結算這三個動作，但過程就需要數天甚至數周的時間。使用「分布式分類賬技術」（DLT）或會改變這種情況，並允許在數小時內發行債券和股票等貨幣資產。

【NFT手遊】內地禁新興NFT遊戲Stepn　開發商：用戶該自行安排資產

英國財政部貨幣供應主任Gwyneth Nurse表示，使用DLT是令貨幣市場基礎設施更加進步和對客戶友好的關鍵優先事項，因為DLT是加密資產的重要技術。

英國將在明年推出一個貨幣市場基礎設施的「沙盒」（sandbox），並會在監管機構的管理下測試DLT。Gwyneth Nurse指出，「沙盒」將能夠檢查新的監管最佳做法，並進行持續調整，以確保市場客戶獲利。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【小心假訊息】黑客借助加密貨幣熱潮　假冒幣安發短訊
2022/05/18
【小心假訊息】黑客借助加密貨幣熱潮　假冒幣安發短訊
【NFT】eBay首次發行3D動畫NFT　推限定GENESIS系列
2022/05/24
【NFT】eBay首次發行3D動畫NFT　推限定GENESIS系列
【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位
2022/05/25
【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位
【業界調查】元宇宙成大勢　75%港企未準備進入元宇宙
2022/05/26
【業界調查】元宇宙成大勢　75%港企未準備進入元宇宙

你可能感興趣

【小心假訊息】黑客借助加密貨幣熱潮　假冒幣安發短訊
19:05 2022/05/18
【小心假訊息】黑客借助加密貨幣熱潮　假冒幣安發短訊
【NFT】eBay首次發行3D動畫NFT　推限定GENESIS系列
15:01 2022/05/24
【NFT】eBay首次發行3D動畫NFT　推限定GENESIS系列
【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位
18:00 2022/05/25
【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位
區塊鏈 虛擬貨幣 網絡保安 科技產品 股票 債券 英國 金融

下一篇文章

【統一規格】歐盟達成臨時協議　要求電子產品配備USB-C充電插口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【WWDC22】蘋果4大操作系統更新　iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）
【WWDC22】蘋果4大操作系統更新　iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）
【元宇宙】ANA展開元宇宙旅遊業務　第一站到京都虛擬旅行
【元宇宙】ANA展開元宇宙旅遊業務　第一站到京都虛擬旅行
【WWDC22】蘋果全新自家芯片M2登場　MacBook Air搶先搭載　售$9,499起（多圖）
【WWDC22】蘋果全新自家芯片M2登場　MacBook Air搶先搭載　售$9,499起（多圖）
【架構重整】小米產品部及紅米產品部合併　成立智能手機產品部
【架構重整】小米產品部及紅米產品部合併　成立智能手機產品部
【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務
【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場　推Apple Pay Later分期服務
【職場文化】網絡保安工作壓力大　45%從業員考慮轉行
【職場文化】網絡保安工作壓力大　45%從業員考慮轉行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款