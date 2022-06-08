【區塊鏈】英國政府將測試加密技術　簡化傳統金融市場活動

▲ 使用「分布式分類賬技術」（DLT）將允許在數小時內發行債券和股票等貨幣資產。（法新社）

英國政府近年積極研究金融改革政策，務求將英國打造成「國際加密貨幣中心」。英國財政部宣布將於明年起，對加密貨幣區塊鏈技術的常規市場行為進行測試，包括股票和債券的買賣和結算，以進一步簡化傳統金融市場活動。

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或在數小時內 完成債券和股票發行

在貨幣市場上，股票、債券和不同財產的交易活動，都需要買賣、清算和結算這三個動作，但過程就需要數天甚至數周的時間。使用「分布式分類賬技術」（DLT）或會改變這種情況，並允許在數小時內發行債券和股票等貨幣資產。

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英國財政部貨幣供應主任Gwyneth Nurse表示，使用DLT是令貨幣市場基礎設施更加進步和對客戶友好的關鍵優先事項，因為DLT是加密資產的重要技術。

英國將在明年推出一個貨幣市場基礎設施的「沙盒」（sandbox），並會在監管機構的管理下測試DLT。Gwyneth Nurse指出，「沙盒」將能夠檢查新的監管最佳做法，並進行持續調整，以確保市場客戶獲利。

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責任編輯：陳卓賢