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【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭

環球社會熱點 11:16 2022/06/08

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俄烏戰爭爆發後，德國前總理默克爾被批評，其任內政策壯大俄羅斯勢力。默克爾接受訪問表示，俄烏戰爭是一個悲劇，但並不對任內對俄政策感到自責。默克爾指出，若烏克蘭2008年加入北約，俄羅斯將會視為宣戰，而當時烏克蘭亦確實不具備加入條件。

俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口 【下一頁】

默克爾（Angela Merkel）周二（7日）晚上接受公開訪問，卸任後首次談及俄烏戰爭。默克爾表示，俄烏戰爭是一個巨大的悲劇，客觀上違反所有國際法。她亦承認2014年和2015年簽訂的《明斯克協議》未有奏效，但不會怪責自己未有努力。她明白烏克蘭對協議並不完全滿意，但強調協議為其贏得重要緩衝時間。

默克爾期間亦被問及，是否後悔在2008年時反對烏克蘭加入北約。默克爾回應表示，烏克蘭當時非常分裂，更被財閥統治，並非穩定的民主國家，不能突然允許其加入。默克爾亦稱讚烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），指其代表了一個全新的烏克蘭。

澤連斯基：烏東兩市如死城 馬里烏波爾逾2500人被俘 【下一頁】 

默克爾指，若當時允許烏克蘭加入北約，俄羅斯會視行動為對其宣戰。她強調自己不同意俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）觀點，但了解對方想法且不希望進一步激怒對方。默克爾表示，加入北約需要經歷漫長過程，不可能即時成為成員國。她認為普京將會在過程中作出對烏克蘭不利的事情，因此認為當時拒絕烏克蘭加仕北約是對其最好的選擇。

外界亦批評她任內造成德國嚴重依賴俄羅斯石油及天然氣，令普京變得更膽大妄為。默克爾指普京曾向她提及前蘇聯解體，更形容是20世紀最糟糕的事情，兩人觀念存在巨大差異。她形容，軍事威懾是普京唯一懂得的語言，從不相信他會妥協於貿易承諾。而俄羅斯靠近歐洲，俄德兩國在政治層面上必須相互貿易。

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責任編輯：李俊儀

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