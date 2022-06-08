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【大行報告】富瑞：內地再批60款國產遊戲助釋除市場憂慮　又列得益者名單、騰訊快手在內

股市 11:11 2022/06/08

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【大行報告】富瑞：內地再批60款國產遊戲助釋除市場憂慮　列得益者名單

富瑞發表報告指，內地再批發60款國產遊戲版號，有助釋除市場對內地遊戲產業前景的憂慮，又指市場在4月25日首批遊戲復批後，一直期待新一批遊戲復批的來臨。

該行預計騰訊 （00700） 、網易 （09999）  、嗶哩嗶哩 （09626） 、心動公司 （02400） 、金山軟件 （03888） 、中手遊 （00302） 和創夢天地 （01119） 將成為恢復遊戲審批的得益者。

在遊戲直播領域中，虎牙（美：HUYA）和鬥魚（美：DOYU）將因是中國領先、以遊戲為中心的直播平台而得益。另外，在短視頻方面，該利認為這對快手 （01024） 的直播和廣告收入有利，並有助增強流量和內容產品。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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【網易9999】網易首季業績勝預期　投資界料下半年海外遊戲產品線強勁　一文看清券商最新觀點

編輯：姚卓然

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 網易－S（09999） 心動公司（02400） 中手遊（00302） 遊戲 創夢天地（01119） 金山軟件（03888） 軟件

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