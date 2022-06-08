▲ 【美國加息】橋水達里奧：環球經濟將經歷一段滯脹時期 預期央行將於2024年開始減息

外電報道，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，當全球經濟經歷了一段滯脹時期後，全球央行將會於2024年減息。

達里奧表示，現時正處於貨幣緊縮時期，將會引發大量金融資產出現調整或下跌，這將會為市場帶來極大的痛苦，從而迫使央行於接近下一次總統大選時再次減息。

偏好抗通脹資產

「目前存在結構性通脹，這將會產生滯脹。」達里奧將通脹問題歸咎於政府及企業持續增加開支，這將會導致赤字維持一段長時間，現在基金不想持有任何債務資產，但看好抗通脹資產。

全球通脹高企下，各國央行均加息遏通脹，澳洲儲備銀行周二加息半厘，並預告7月會再加半厘。市場亦預期，聯儲局會於未來兩次議息會議，各加息半厘。摩根士丹利估計，聯儲局在是次加息周期中，息口會升至3.125厘才見頂。

現時市場的焦點放在各國央行加息的速度，但同時預期美國會於兩年左右開始減息，英國等其他央行減息的時間相若。

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