【Airbnb 】澳大利亞競爭監管機構起訴 Airbnb 定價涉嫌誤導客戶

據路透社報道，澳大利亞競爭監管機構周三（8日）指，其已在該國聯邦法院對 Airbnb Inc (ABNB) 提起訴訟，指控其涉嫌在該國住宿定價方面誤導消費者。

澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）在一份聲明中指，這家總部位於美國的度假租賃公司在 2018 年 1 月至 2021 年 8 月期間，僅通過使用“$”符號顯示住宿價格，而沒有澄清價格是美元而非當地貨幣，來誤導澳大利亞的消費者，而競爭與消費者委員會正向其尋求罰款和命令，以補償在定價方面被誤導的人。

澳大利亞競爭監管機構補充說，當 Airbnb 收到有關定價的投訴時，他們會告訴客戶價格以美元顯示，因為用戶選擇了該貨幣，但通常情況並非如此。

澳大利亞競爭與消費者委員會主席 Gina Cass-Gottlieb 指，「Airbnb 的誤導性行為意味著消費者被剝奪了就是否及以何種價格在 Airbnb 平台上預訂度假住宿做出明智選擇的機會。」。

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責任編輯：關海儀