俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，兩國糧食出口受阻，導致外界憂慮出現糧食危機。俄羅斯外長拉夫羅夫近日到訪土耳其，將就如何出口烏克蘭糧食展開討論。烏方則表明，暫時未與俄羅斯或土耳其達成任何協議。

俄烏與土耳其及聯合國商議 構農產品安全出口通道 【下一頁】

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）據悉在軍方代表團同行下，已飛抵土耳其首都安卡拉（Ankara），展開為期兩日訪問。他將與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）會面，預料主要商討如何協助烏克蘭糧食出口。有指，俄土會談主要圍繞如何設立安全通道出口烏克蘭糧食。

土耳其媒體引述農業部長基里什奇（Vahit Kirisci）報稱，安卡拉政府早前已與烏克蘭就糧食出口達成協議，惟指基輔對安全及出口問題有疑慮，希望土耳其擔當中間人。基里什奇表示，商討過程由聯合國主持。

德法領袖與普京通話談糧食問題 籲與澤連斯基對話 【下一頁】

烏克蘭外交部發表聲明，感謝土耳其的努力協助解封烏克蘭的港口。不過，聲明亦強調烏克蘭暫時未有與俄羅斯或土耳其達成任何協議。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦聲稱，自己與外長庫列巴（Dmytro Kuleba）未獲邀到安卡拉商討。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周與土耳其總埃爾多安（Recep Erdogan）通電時宣稱，已準備與土耳其合作解除與烏克蘭開戰後的海上禁運。普京早前亦曾表示，只要西方解除制裁，便會協助解決糧食問題。

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責任編輯：吳漢培