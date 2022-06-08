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【統一規格】歐盟達成臨時協議　要求電子產品配備USB-C充電插口

科技 10:48 2022/06/08

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每年歐洲生產的電子垃圾中，有1.1萬噸是來自廢棄和未曾使用過的充電器。（資料圖片）

由於不同廠商生產的電子產品，未必配有相同類型的充電插口，當消費者購買新產品時，或需額外購買不同類型的充電線，才能在充電器上充電。歐盟日前就統一充電插口達成臨時協議，由2024年開始，要求在歐盟地區銷售的所有手機、平板電腦和相機等電子產品，都必須配有一個USB-C充電插口。

【蘋果動向】新iPhone有大改動？　郭明錤：將棄用Lightning充電接口

歐洲議會內部市場與消費者保護委員會（IMCO）通過Twitter 公佈了這一協議，包括：

．手機、平板電腦、電子閱讀器、數碼相機和其他電子產品必需採用USB-C充電插口；
．統一快速充電技術；
．充電器銷售與設備銷售分開。

1.1萬噸電子垃圾   來自廢棄充電器

歐洲議會報告員Alex Agius Saliba表示，每年歐洲生產的電子垃圾中，有1.1萬噸是來自廢棄和未曾使用過的充電器。在新協議下，由於電子產品將採用統一插口，所以更多充電器將可重複使用，估計將幫助消費者每年節省高達2.5億歐元（約21億港元）的不必要充電器購買費用。

【蘋果動向】郭明錤：AirPods Lightning充電接口　將過渡至USB-C

然而，這一協議會對一直使用自家Lightning插口的iPhone製造商蘋果（Apple）影響甚大。2021年，蘋果在全球售出了2.41 億部iPhone，當中約5,600 萬部是在歐洲出售。

不過，蘋果著名分析師郭明錤在5月時曾預測，蘋果會在2023 年將iPhone 15系列從Lightning插口轉至USB-C插口。

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責任編輯：陳卓賢

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