▲ 【科技股女股神】Cathie Wood旗下ETF今年表現是所有大型ETF發行商中最差 投資者卻對其不離不棄

彭博報道，科技股女股神Cathie Wood旗下Ark投資管理的ETF今年表現強差人意，Ark的9隻ETF資產於6月1日只有153億美元，較今年初大跌48%，為美國25家最大ETF發行商中表現最差。

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Ark的ETF資產大幅縮水，主要與ETF表現欠佳有關，而非投資者大舉贖回。受科技股大幅調整影響，9隻ETF今年均出現雙位數的虧損，但ETF仍錄得1.67億元淨流入。

ARKK今年來暴跌近55%

有分析認為，若相關情況出現在其他ETF，大多數投資者均會撤離，但Cathie Wood的投資者卻對她不離不棄。

隨聯儲局展開加息周期，Ark旗艦基金ARKK今年來暴跌近55%，為公司表現第二差的基金。現時ARKK資產約85億美元，遠低於今年初的160億美元。

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