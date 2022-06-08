【教育股】中概股教育股美股走高　新東方升15%、高途升逾兩成

▲ 【教育股】希望教育曾升一成 新學年招生學額大增近1.6倍

美國上市的教育股中概股集體走高，新東方（美：EDU）曾升15%，最新升14%至16.86美元，折合相當於新東方港股 （09901） 每股13.231元，較港股現價高12%。高途（美：GOTU）升22%，好未來（美：TAL）升15%。

新東方等教育股在香港時間已經走多，新東方全日升6%，至11.84元。消息面上，希望教育 （01765） 公布，公司所舉辦本科院校2022/2023學年專升本學額獲得大幅增長，專升本學額按年升158%至9,827名。

公司認為，專升本學額大幅提升的主要原因落實中央政府「穩就業、保民生」的工作要求，加大優質高等教育學位供給；深入推進「質量優先」戰略，提質培優，辦學質量進一步獲得社會認可；加快推進校區改建升級與擴建，校區擴容能提供更多學位。

公司又指，普通本專科招生學額正在陸續獲得批准，預期將大幅增長，本公司將適 時提供更新。

希望教育曾升一成，全日升7.7%，報0.56元，創一個月高。

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編輯：姚卓然