【英國零售】 英國5月零售按年跌1.1% 創去年疫情封城來最大跌幅

據路透社報道指，英國零售聯盟 (BRC)在周二 ( 7日）公佈了一項調查，當中顯示在英國面臨通脹飆升下，消費者削減了支出幅度，使5月份的零售額創去年疫情封城來最大跌幅。

英國零售聯盟 (BRC) 表示，零售總支出較上年同期下降 1.1%，為去年 1 月以來最大的降幅，較 4 月份 0.3% 的降幅有所加快。

另外，據Barclaycard的數據顯示，5 月份的支出比去年同期增長 9.3%，這反映了生活成本的上升以及去年受到限制影響的旅行和酒店業的反彈，而必需品支出增長 4.8%，其中汽油和柴油價格飆升近 25%，但消費者在數字內容和訂閱方面的支出減少了近 6%，而餐館、酒館和酒吧的消費分別下降了約 6% 和 1%。

BRC 首席執行官海倫·迪金森 (Helen Dickinson) 表示，「很明顯，大流行後的支出泡沫已經破滅，零售商面臨更嚴峻的貿易條件，消費者信心下降以及通脹飆升影響消費者的消費能力。」，而他也指家具、電子產品和其他昂貴商品受到的打擊最為嚴重，5 月份家具支出較 4 月份下降了 3.1%。

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責任編輯：關海儀