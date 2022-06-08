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【印尼經濟】印尼降棕櫚油出口稅及徵稅總 額至 488 美元1噸

環球政經 17:57 2022/06/08

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據路透社報道，印尼貿易部長穆罕默德·盧特菲（Muhammad Lutfi）周二表示，政府將把其最大的天然棕櫚油出口和徵稅總額從每噸 575 美元下調至每噸 488 美元（約3,828港元），下降了約15%，以鼓勵運輸出貨。

穆罕默德·盧特菲指，政府把最高稅收由每噸200美元升至288美元，而最高徵稅額則由每噸375美元降至200美元，但並沒有具體說明何時徵收新費用。

現時印尼是世界上最大的棕櫚油生產國，但自4 月 28 日起在三周內禁止出口天然棕櫚油及其部分衍生品，以控制國內棕櫚食用油，價格飆升後已允許恢復棕櫚油出口，但由於繁瑣的手續，使棕櫚油廠的儲油罐裝滿進展緩慢。

貿易部內貿局長奧克.努爾萬(Oke Nurwan) 表示，目前的總稅收和徵稅費用是繁重的，而現時由於儲罐已滿，因此出口必須暢通。

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責任編輯：關海儀

 

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