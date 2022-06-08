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【比亞迪1211】比亞迪高層稱將向Tesla提供電池、股價重上300關　王傳福：電動車市場快魚吃慢魚

股市 16:58 2022/06/08

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【電動車】比亞迪廉玉波：將向Tesla提供電池　「我們現在跟馬斯克也是好朋友」

比亞迪 （01211） 集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波接受內媒訪問時透露，比亞迪會為特斯拉（Tesla，美：TSLA）提供電池，「我們現在跟馬斯克（Elon Musk）也是好朋友。」比亞迪尾市股價重上300元關口，為逾半年高位，全日升2.8%至302元，成交27.9億元。

廉玉波提到，特斯拉首先推出的Model X、Model S定位高端，讓年輕人覺得此車時尚、創新、有科技感，而內地造車新勢力也是學習特斯拉的，也是比亞迪的學習榜樣。

王傳福：電動車市場非講大小而是講快慢

比亞迪董事長王傳福於股東周年大會表示，汽車電動化進程加速，目前業內在資源、供應鏈完善程度、產品層面比拼，形容「現在不是大魚吃小魚，而是快魚吃慢魚，只有在快的過程中才能超車」。

王傳福續指，比亞迪會加強拓展海外市場，即使海外市場有較大壓力，仍須拿出緊缺資源來推進全球電動車市場。

相關文章：

【電動車銷量】比亞迪升近2%創近半年高　5月新能源車銷量增2.5倍

【比亞迪1211】比亞迪傳洽購6座非洲鋰礦　比亞迪創年內高位

【TSLA】馬斯克反口改稱Tesla不裁員、盤前轉升4%　據報擬在中國大規模招聘（第二版）

編輯：姚卓然

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211） 港股 美股 科技產品 電動車 汽車 馬斯克 Tesla
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