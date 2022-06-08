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港股造好恒指收報22014點　阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清

股市 16:15 2022/06/08

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港股午後繼續造好，恒生指數收市升482點，報22014點。科技股今日撐市冇懸念，阿里巴巴 （09988） 股價收市升1成，報108.8元，市場專家預計，阿里巴巴股價首站先上望120元。京東 （09618） 股價及騰訊 （00700） 股價都升逾6%，分別報254.2元及391.4元；美團 （03690） 股價升幅略為跑輸，升不足半成，收報208.2元。速覽新聞精點↓↓

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==6月7日（星期二）==

港股跌市收場，恒指跌122點收報21531點。匯市成為焦點之一，日圓跌穿6算，專家預料跌勢未止。另外，澳洲央行大幅加息超市場預期，澳元兌美元抽升後走勢反覆。留意歐洲央行（ECB）於本周四議息結果會否令市場意外。速覽今日新聞精點↓↓

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==6月6日（星期一）==

1.港府下調經濟增長預測1-2%【詳情】

2.港股中期下降軌並無扭轉【詳情】

3.首5個月全球新股集資縮逾七成【詳情】

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5.白石角絕細單位379.88萬【詳情】

6.名模黃祖貽2億購半山豪宅【詳情】

7.華爾街、倫敦銀行家紛跳槽Fintech【詳情】

8.傳兩中資行裁減3成香港員工【詳情】

9.深圳「官太太」炫富惹批評【詳情】

【個股走勢】

1.美團股價中線上望幾多【詳情】

2.比亞迪見300元每手入場15萬【詳情】

3.藥明漲逾1成生物製劑投產【詳情】

4.友邦升穿80元後下站目標【詳情】

5.港交所升1%懶理旗下LME遭索賠【詳情】

欄名 : ET新聞精點

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