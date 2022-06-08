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港股升幅擴大恒指升逾400點迫近22000點　網易（09999）獲看好速睇買賣策略

股市 10:30 2022/06/08

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港股高開後走勢向好，恒生指數高開257點後，升幅進一步擴大，現升逾420點，迫近22000點關口。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 股價全綫上揚。另外，遊戲股網易 （09999） 股價繼續造好升4%，報167元。嗶哩嗶哩 （09626） 股價大升逾1成，高見226.8元。速覽新聞精點↓↓

1.恒生指數升逾400點挑戰二萬二【詳情】

2.內地發放遊戲版號嗶哩嗶哩大升逾1成【詳情】

3.網易9999兩大原因值得追？朱Sir教入市策略【詳情】

4.吉利股價升逾3%純電動車銷量按年增4倍【詳情】

5.馬斯克收購Twitter部分融資討論據報暫停【詳情】

6.世銀警告滯脹風險下調全球經濟增長預測【詳情】

重溫《ET開市直擊》洪艾爾、陳偉聰為你分析市況【按此】

==6月7日（星期二）==

港股跌市收場，恒指跌122點收報21531點。匯市成為焦點之一，日圓跌穿6算，專家預料跌勢未止。另外，澳洲央行大幅加息超市場預期，澳元兌美元抽升後走勢反覆。留意歐洲央行（ECB）於本周四議息結果會否令市場意外。速覽今日新聞精點↓↓

1.港股報跌道指期貨偏軟【詳情】

2.滙豐料恒指年底將回升至25410點【詳情】

3.大摩選股呢隻值博率夠高！入場費唔使1萬【詳情】

4.澳洲央行大幅加息至0.85厘超預期【詳情】

5.日圓下跌UNIQLO即預告今秋會加價【詳情】

6.生活很難！香港蟬聯全球生活費用最貴城市【詳情】

7.鐵路盤樓價一覽 何文田低於400萬有交易【詳情】

8.速睇政府儲稅券計劃（附申請方法）【詳情】

9.揀啱冷氣機電費即時慳幾倍？【詳情】

10.港故宮博物館5類人士獲半價優惠【詳情】

==6月6日（星期一）==

1.港府下調經濟增長預測1-2%【詳情】

2.港股中期下降軌並無扭轉【詳情】

3.首5個月全球新股集資縮逾七成【詳情】

4.任志剛解釋為何不應脫勾【詳情】

5.白石角絕細單位379.88萬【詳情】

6.名模黃祖貽2億購半山豪宅【詳情】

7.華爾街、倫敦銀行家紛跳槽Fintech【詳情】

8.傳兩中資行裁減3成香港員工【詳情】

9.深圳「官太太」炫富惹批評【詳情】

【個股走勢】

1.美團股價中線上望幾多【詳情】

2.比亞迪見300元每手入場15萬【詳情】

3.藥明漲逾1成生物製劑投產【詳情】

4.友邦升穿80元後下站目標【詳情】

5.港交所升1%懶理旗下LME遭索賠【詳情】

欄名 : ET新聞精點

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