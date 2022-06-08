恒指升逾400點上破22000點　網易（09999）獲看好、嗶哩嗶哩（09626）股價大升逾1成

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【美國加息】橋水達里奧：環球經濟將經歷一段滯脹時期 預期央行將於2024年開始減息
港股高開後走勢向好，恒生指數高開257點後，升幅進一步擴大，現升逾420點，上破22000點關口。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 股價全綫上揚。另外，遊戲股網易 （09999） 股價繼續造好升4%，報167元。嗶哩嗶哩 （09626） 股價大升逾1成，高見226.8元。速覽新聞精點↓↓
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==6月7日（星期二）==
港股跌市收場，恒指跌122點收報21531點。匯市成為焦點之一，日圓跌穿6算，專家預料跌勢未止。另外，澳洲央行大幅加息超市場預期，澳元兌美元抽升後走勢反覆。留意歐洲央行（ECB）於本周四議息結果會否令市場意外。速覽今日新聞精點↓↓
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==6月6日（星期一）==
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欄名 : ET新聞精點