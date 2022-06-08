【港股市況】恒數升366點未企穩二萬二、半日成交千億　阿里巴巴升8%、嗶哩嗶哩升15%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上揚，港股今早承接高開257點，其後在科技股帶動下升幅擴大，一度升近500點，觸22000點關口。恒生指數半日升366點，報21897點，未企穩22000點，成交1000.9億元。恒生科技指數升3.4%，報4754點。阿里巴巴 （09988） 升8%；騰訊 （00700） 升逾4%；美團 （03690） 升逾3%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾15%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升366點，報21897點，未企穩22000點，成交1000.9億元。恒生科技指數升3.4%，報4754點。阿里巴巴 （09988） 升8%；騰訊 （00700） 升逾4%；美團 （03690） 升逾3%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾15%。

【11：40】恒指中午收市前升約333點，報21865點；科指升3.1%，報4741點。

【11：31】【新股IPO】羅兵咸永道將港股全年IPO集資預測減半 料僅介乎1800億至2000億元

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.7%；深證跌0.9%；創業板指跌1.7%。

【11：14】大市升幅進一步收窄至281點，報21812點；科指升2.5%，報4716點。

【11：12】【大行報告】富瑞：內地再批60款國產遊戲助釋除市場憂慮 又列得益者名單、騰訊快手在內

【11：05】兗礦能源 （01171） 升逾5%，破頂高見27.5元；中煤能源 （01898） 升2%，破頂高見7.75元；神華 （01088） 升1%，高見26.55元。

【11：00】港股升勢略為回順，恒指升幅收窄至400點內，報21916點，升384點；科指升3.8%，報4772點。

【10：55】藥明生物 （02269） 升一成，高見71.15元。

【10：51】四大內銀逆市向下，建行 （00939） 跌0.5%；工行 （01398） 跌0.9%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌0.3%。

【10：41】阿里巴巴 （09988） 升逾8%，高見107元。

【10：40】大市升穿22000點，高見22018點，最新報22003點，升471點。

【10：39】恒指高見21993點，最新報21975點，升444點；科指升4.1%，報4787點。

【10：28】大市升逾400點，報21950點，升419點，挑戰二萬二關口，阿里巴巴 （09988） 升逾6%；美團 （03690） 升半成；騰訊 （00700） 升逾4%。

【10：25】指尖悅動 （06860） 升逾三成；青瓷遊戲 （06633） 升逾16%；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾13%；IGG （00799） 升近8%；心動 （02400） 升逾5%。

【10：23】恒指升幅擴大至近400點。

【10：18】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至逾12%，高見222.2元，為科指中表現最好股份。

【10：11】藥明生物 （02269） 升幅擴大至逾8%，高見70元，成交9.9億元。

【10：09】體育用品股向上，李寧 （02331） 最新升半成；安踏 （02020） 升4%；特步 （01368） 升逾4%。

【10：05】恒指升至21900點關口，高見21909點。

【10：03】【異動股】綠景中國一度升逾四成 萬科同意向旗下城市更新項目注資23億人幣

【09：58】阿里巴巴 （09988） 升近6%，高見104.7元；美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 升逾2%。大市升逾300點，報21848點，升317點；科指升3.5%，報4758點。

【09：56】滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.1%；渣打 （02888） 跌0.2%。

【09：53】港股早段於21800點水平窄幅上落，最新報21786點，升254點；科指升3.1%，報4741點。

【09：49】藥明生物 （02269） 升逾6%，高見69元，暫為升幅最大藍籌。

【09：49】【教育股】希望教育曾升一成 新學年招生學額大增近1.6倍

【09：48】上海証大 （00755） 升幅擴大至8成，高見0.043元，成交267萬。

【09：43】濠賭股造好，藍籌金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 分別升逾4%；永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升3%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升逾2%。

【09：40】比亞迪 （01211） 早段升幅擴大至3%，高見303.6元。另外，吉利 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾2%；廣汽 （02238） 靠穩升0.1%。

【吉利175】吉利5月汽車銷量跌7%、首5月只完成全年目標30% 純電動車銷量按年增4倍

【09：38】內房逆市向下，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌1%；碧桂園 （02007） 跌0.4%；富力地產 （02777） 跌逾1%，破底低見2.26元。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 早段升逾4%；騰訊 （00700） 升近2%；京東 （09618） 升近3%；小米 （01810） 升1%。

【09：33】大市開市後升幅擴大至300點，升至21800點水平，高見21843點。

【09：32】上海証大 （00755） 公布以現金2.25億元人民幣，出售持有一籃子江蘇省海門及南京從事物業開發及投資業務的公司近91%股權予主要股東中國東方資產管理，料錄稅前收益約46.55億元，股價升26%，高見0.03元。

【09：30】綠景中國地產 （00095） 公布，持深圳城市更新項目的四達實業獲萬科企業 （02202） 間接非全資附屬深圳市深全房地產開發注資約23億元人民幣，以取得四達實業8%股權，綠景中國地產升逾三成，早段高見1.23元。

【09：28】比亞迪 （01211） 集團執行副總裁廉玉波透露會為特斯拉（Tesla，美：TSLA）提供電池，比亞迪升逾2%。

【09：26】【互聯網監管】國家新聞出版署再發放遊戲版號、涉60款國產遊戲 騰訊再無份仍升2%、嗶哩嗶哩大升11%

【09：26】紐約期油逼120美元，收報119.41美元，升0.8%；布蘭特期油收報120.57美元，升0.9%，三桶油向上，中石油 （00857） 升近2%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 升1%。

【09：21】恒生指數開報21788點，升257點。恒生科技指數升2.1%，報4697點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升2%；嗶哩嗶哩 （09626） 升11%。

【09：14】【電動車】比亞迪廉玉波：將向Tesla提供電池 「我們現在跟馬斯克也是好朋友」

【09：14】期指開報21640點，升275點。

【08：47】佐丹奴 （00709） 開市前公有短暫停牌，以待刊發根據香港公司收購及合併守則須發佈的公佈。

【更多佐丹奴的相關新聞】

【08：38】恒指黑期升約258點，報21776點；道指期貨跌41點，報33138點。

【07：51】【異動股】樂享：不知股價波動原因 重申日前配股符合利益

【07：45】港股ADR收報21825點，升294點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.51元，較港收市價高0.76元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報375.29元，較港收市價高7.69元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.32元，較港收市價高3.52元或3.6%。

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【07：30】《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會（SEC）有意大幅修改涉及股市運作的監管規則，以提升股市效率與透明度，可能顯著改變美股運作模式。美股反覆向好，道指升264點，報33180點，升幅0.8%；納指升113點，報12175點，升幅0.9%；標指升39點，報4160點，升幅0.9%。

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【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

責任編輯︰梁浩碩