【港股市況】恒指黑期升約258點、道指期貨跌41點　阿里巴巴ADR較港高逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上揚，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開294點，恒指料開報21825點。滙豐 （00005） ADR折合報52.51元，較港收市價高0.76元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報375.29元，較港收市價高7.69元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.32元，較港收市價高3.52元或3.6%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：47】佐丹奴 （00709） 開市前公有短暫停牌，以待刊發根據香港公司收購及合併守則須發佈的公佈。

【更多佐丹奴的相關新聞】

【08：38】恒指黑期升約258點，報21776點；道指期貨跌41點，報33138點。

【07：51】【異動股】樂享：不知股價波動原因 重申日前配股符合利益

【07：45】港股ADR收報21825點，升294點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報52.51元，較港收市價高0.76元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報375.29元，較港收市價高7.69元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.32元，較港收市價高3.52元或3.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會（SEC）有意大幅修改涉及股市運作的監管規則，以提升股市效率與透明度，可能顯著改變美股運作模式。美股反覆向好，道指升264點，報33180點，升幅0.8%；納指升113點，報12175點，升幅0.9%；標指升39點，報4160點，升幅0.9%。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

責任編輯︰梁浩碩