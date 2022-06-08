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【異動股】樂享：不知股價波動原因　重申日前配股符合利益

股市 07:51 2022/06/08

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【異動股】樂享：不知股價波動原因　重申日前配股符合利益

樂享 （06988） 昨日公布配股集資，觸發股價大挫35.8%，成為昨日跌幅最大的股份。公司其後發布公告指，經查詢後，董事會確認並不知悉任何導致公司股價及成交量異常波動的原因，或任何須公佈以避免出現虛假市場的資料。

公司表示，是次配股採取的先舊後新配售方式，此方式最終目的為協助公司盡快完成向投資人配發新股，以減少配售步驟所需時間；賣方並不會通過配售交易最終減持股份；交易的募集資金將最終歸屬集團，而非賣方。

賣方及另外四家股東（分別為DYD Holdings. Ltd.， Laurence mate. Ltd.， Jack Chen. Ltd和ZZD. Ltd.）自願向配售代理做出禁售承諾，禁售期間自配售及認購協議日期起至配售交割日期後90日當日止。

公司認為，是次交易為公司補充更多資金及股東資源，時機恰當，有利發展。配售及認購協議條款（包括配售價及認購價）均屬公平合理，屬一般商業條款，並符合公司及股東的整體利益。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

相關文章：

【配股集資】樂享一度瀉逾四成並觸發市調機制　以折讓13%配售1.92億股、籌約6億元　另主席朱子南以同樣價格認購同等數量股份

【業績】樂享集團抽升近6%　首季收入大增1.8倍、由海外電商商品銷售推動

【互聯網監管】國家新聞出版署再發放遊戲版號、涉60款國產遊戲　中概遊戲股盤前造好

編輯：姚卓然

樂享集團（06988） 港股 異動股 配股 集資

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【烏克蘭戰爭】美國禁止投資者購買俄羅斯股票及債券

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