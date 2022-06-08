▲ 【IPO】馬斯克據報稱可能要等三、四年後Starlink才會上市

Tesla（美︰TSLA）、SpaceX創辦人馬斯克據報上周告訴SpaceX員工，於2025年或之後一段時間之前，公司不太可能將SpaceX旗下的星鏈（Starlink）衛星互聯網業務上市。報道指，馬斯克表示不確定何時進行IPO，只是猜測會在三到四年後。

馬斯克此前曾強調，Starlink業務需要順順利利，並具有良好的可預測性，屆時將其分拆上市才是有意義。

報道指，根據馬斯克於2019年發給SpaceX員工的電子郵件稱，在大約三年的時間裡讓Starlink上市可能是有意義的，意味此前的目標是最早在今年上市。

不過，其後馬斯克推翻這一估計，於去年一條推文中，表示至少需要幾年的時間，Starlink的收入才能合理預測，並稱若比這更早上市，將是非常痛苦。

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責任編輯︰梁浩碩