【ET財經早點1分鐘】美債息回軟 道指急升264點 夜期抽升253點 中概股指數突破100天綫

美債息回軟 道指急升264點

美國債息從3厘水平回軟，即刺激美股由跌轉升，道指升264點，標指及納指升約1%。在通脹威脅下，美國大型連鎖超市Target（美：TGT），下調今季經營利潤率預測至約2%，雖然股價一度急跌7.8%，收市跌幅收窄至2.3%。

蘋果轉型入金融科技 股價再升2%

蘋果 (Apple, 美：AAPL) 引入「先買後付」的Apple Pay Later，被視為正在轉型為金融科技公司，股價再升近2%，蘋果計劃在秋季更新手機時引入服務，公司對蘋果錢包有更長遠的願景，最終目標是讓數字錢包取代實體錢包內所有東西。

分析認為新功能不是設計來直接為蘋果帶來收入，而是旨在吸引更多用戶使用 Apple Pay，並將客戶鎖定在 iOS 生態系統，消息在近數個月傳出，競爭對手包括PayPal等其他支付平台股價亦受壓。



夜期抽升253點 中概股指數突破100天綫

內地公布新一批遊戲版號，再提振中概科技股氣氛，納指金龍中國指數再升3%，升穿100天綫，夜期大升253點，阿里巴巴 、美團、百度 美股高港股收市價3%，嗶哩嗶哩及拼多多再漲1成。