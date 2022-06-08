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【開市9點半】內地再發新遊戲版號　騰訊間接受益

股市 06:45 2022/06/08

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內地6月再發遊戲版號，涉及60款國產遊戲，其中，出版焦點遊戲《龍之谷世界》的中國數龍科技，亦即原為盛大遊戲，2019年起用盛趣遊戲為品牌，2018年騰訊 （00700） 曾以30億人民幣戰略入股。其母公司世紀華通（深：002602）為A股最大的遊戲公司，林芝騰訊科技亦持有10%股權。雖然未見騰訊 、網易 （09999） 的遊戲直接獲批，已可改善科技股的投資氣氛。

投資界對港股後市樂觀，滙豐環球私人銀行料恒指年底回升至25410點。不過，世界銀行警告，全球經濟或正在進入長期疲軟增長和通脹升高的時期，陷入滯脹的風險，並下調今年全球經濟增長預測至2.9%，較早前預測下調1.2個百分點。

重點新聞：

1） 【互聯網監管】國家新聞出版署再發放遊戲版號、涉60款國產遊戲

2） 【世界經濟】世界銀行警告經濟存滯脹風險　全球經濟增長預測下調至2.9%

3） 【下半年展望】滙豐環球私人銀行：環球經濟不會陷入衰退　看好美股港股　料恒指年底回升至25410點

4） 【大行看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：上海解封推動中港市場反彈　料互聯網、汽車及消費股將受惠

5） 【吉利175】吉利5月汽車銷量跌7%、首5月只完成全年目標30%　純電動車銷量按年增4倍

6） 【美股焦點】零售商Target大削次季利潤率目標

7） 【日圓匯率】日圓再跌穿6算創20年低　UNIQLO預告今秋加價、FLEECE外套加價逾50%

8） 【大行選股】大摩：中石油、美團列入中港焦點股名單　剔出山東黃金（附名單）

9）【生活水平】香港續成全球生活費用最貴城市　隔離及封關措施令本港出現人才流失（附排名）

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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港股 美股 經濟 滯脹 網易－S（09999） 滙豐控股（00005）

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