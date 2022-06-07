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【美股焦點】零售商Target大削次季利潤率目標　美股早段曾跌8%

股市 22:04 2022/06/07

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【美股焦點】零售商Target大削次季利潤率目標　美股早段曾跌8%

美國連鎖超市零售商目標百貨（Target，美：TGT）公布，下調今季經營利潤率預測至約2%，較公司3周前估計可與首季經營利潤率5.3%大致看齊，看法明顯轉淡。Target解釋，公司擬取消部分訂單和調低較不受歡迎商品的價格，雖然對盈利帶來短期影響，但看好下半年銷售額增長和利潤率能較現時更健康。

Target盤前股價曾跌約一成，美股開市後，公司股價最多跌近8%，但至晚上10時，Target股價跌幅收窄至4%，暫報153.11美元。

Target和另一主要零售商沃爾瑪（Walmart，美：WMT）今年首季業績遠遜預期，令外界憂慮美國通脹對當地零商業衝擊。Target行政總裁Brian Cornell最新表示，目前需要更果斷快速處理存貨，清出空間引入消費者更需要的產品，如日常用品、美容產品、家庭必須品和季節性商品，減少部分疫情相關產品。

Target現時預計，下半年利潤率可回升至約6%，較疫情前水平更佳，仍預計全年營業額可有低至中單位數百份比增長，令公司市佔率大致維持，甚至輕微擴張。

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美股 目標百貨（Target，美：TGT）

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