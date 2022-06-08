【毛孩好去處】天氣炎熱主人愛帶毛孩嬉水　寵物泳池預約頻頻爆滿

▲ 疫情緩和，寵物泳池的預約情況熱烈，周末預約更見爆滿。（受訪者提供圖片）

踏入夏季，天氣炎熱，不少寵物主人亦帶同毛孩游泳。加上疫情緩和，寵物泳池的預約情況熱烈，周末預約更見爆滿，有商戶料生意按年升5成。

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DOG DOG COME Wonderland高級業務發展及市務推廣主任Jenny Tsui指，自疫情緩和後，4月下旬開始便留意到寵物泳池的查詢愈來愈多。以往大多現時光顧狗狗泳池的毛孩主人是購買套票，定期來游泳，比率高達95%。不過今年踏入夏季後，她留意到來自新顧客、單次游泳的預約亦有明顯增加，每日亦有3至4個新客查詢。小型犬單次游泳每次消費約300元左右。

游泳亦有保健用途

Jenny估計今年生意將會有10%增長。她補充，每逢周末的預約亦會爆滿，至少有10個毛孩主人帶同寵物來泳池。她又透露，需求分為幾類，有些是年老的狗隻，保健用途為主；另有一些是減肥、或需要發洩精力的狗隻，亦對寵物游泳服務有需求；單是滿足休閒需求的亦有。對於有穩定需求的狗隻而言，疫情下仍然無阻主人帶牠們來游泳。就算在疫情期間，主人仍會一次過購買6張套票，有些每月光顧一次，有些甚至是每周一次。

旺季延續至10月尾

位於元朗的DOG COME狗泳池遊樂埸，亦見近期的預約大幅增加。由4月開始步入旺季，入場預約較3月急升1倍。負責人陳先生透露：「估計天氣愈熱愈多人」，5月的預約已比4月更進一步上升。他稱，該遊樂埸主要接待入會會員，周末大多是小型犬；而平日則是大型犬。陳先生估算，在周末期間，一小時內場內大多有20至30隻狗隻。未來7、8月暑假期間的生意情況將會更理想，料旺季延續至10月尾，生意可按年增加至少5成。

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記者：葉泳珊