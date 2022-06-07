【製裁俄國】制裁俄木代價　日本木建材貴7成家俱漲2成

▲ 日本依賴俄木進口，制裁實行後面臨木材漲價問題。(法新社圖片)

俄烏戰事影響世界糧食及原材料出口，多國對俄製品實施制裁，包括木材等，對不同地區已造成影響。日本因為以往比較依賴俄木，制裁實行後已出現木材漲價問題，影響民眾建屋計劃，估計夏季後或現庫存短缺問題。

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俄烏戰事爆發後，國際實施對俄制裁，包括：森林認證計劃 PEFC將俄羅斯和白俄羅斯的木材列為「衝突木材」，不能用於PEFC認證產品，影響各國有關企業停用該國木材。而日本亦有加入制裁行列，影響到俄木材進口。據了解日本去年輸入29.4萬立方米建築用單板木材，有82%產地為俄羅斯，加工後成為建築用的合板材料。農林水産省的資料顯示，有關針葉樹木合板的平均售價，在3月份為2070日圓（約122港元）一塊，比去年同期升7成。

木板家具漲價民眾失預算

有東京木材供應商表示，俄製住宅建設用合板庫存已在減少，直言同類缺貨情況以往只在發生災害時才出現，將影響到不同建築施工情況。有計劃建造單棟住宅的民眾表示，因為成本上漲，需要把原定計劃建屋面積縮小。日本家具產業振興會亦稱以往使用俄木制作的桌檯、廚櫃等加價1至2成，受到原材料價格和物流費用上升影響。

俄羅斯木材供應繼續吃緊，預料夏季過後供應商庫存或用完。日本政府已提出政策舒緩問題，包括支援轉用國產木材，農林水産省轄下林野廳將向木材加工商撥款約40億日圓（約2.3億港元），支援國內木材的運輸和採購成本，另為建築公司提供改變施工方法所需的費用。林野廳木材產業科長齊藤賢一表示，希望促進國內木材使用作為中長期對策，讓供需結構不易受海外市場影響。

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責任編輯：王浩賢