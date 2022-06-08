▲ 【耀才欠租？】荃灣分行遭貼欠租橫額 耀才：與業主小誤會、已圓滿解決

本地券商耀才證券 （01428） 荃灣分行周二被貼上欠租橫額，業主在耀才分行外的棚架上，貼上大型橫額寫上「耀才拖欠四、五月租金，請從速繳交」。耀才證券最新回應指，「網上謠傳」分行在租務上雙方產生誤會，但又指與業主坦誠溝通後，確實是一場小誤會，並已圓滿解決。

耀才證券昨日則稱，該分行店舖內出現漏水問題，但業主一直都未有維修，並批評有關問題影響分行日常運作和生意。耀才兩次回應都未有直接回應分行是否欠租。

耀才在聯交所披露易主動公布，至5月底最新財年首兩個月，未經審核綜合稅後純利為6400萬元。耀才證券去年未有同時期業績公告，據該行去年7月披露，公司在2021年4月至6月首季度稅後純利1.37億元。

公司在自家社交平台貼上已移走橫額的分店相片，並強調「一切如常」。

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