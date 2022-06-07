【搜游食誌@iM網欄】遙聽夜鶯管弦樂 徐徐走入「遊園茶記」

大家都非常期待可以快將出門旅行，日本團、泰國團的旅費雖然飆升，不少香港人都按捺不住，報團外遊疏疏悶氣，旅遊不外乎開心尋樂趣。兩年多疫情下，也懂得自度本地食喝玩樂行程。日前夜遊西九戲曲中心，自覺向大家講聲「香港人惜福」！

隨意漫步西九海濱長廊，璀燦夜景就盡收眼簾。

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整個西九文化藝術區絕不是「堅離地」，更不要想著對藝術「識條鐵」而遠觀就罷。由2019年初西九首個文化藝術專案著陸 - 戲曲中心；及至今天已宣傳得沸沸揚揚的最新落成項目 - 故宮博物館，大家可有到訪過文化園區的那個地方呢？喜歡「西九」，因普羅大眾日常生活，不經意地就融入其文化藝術生活區，這正是人與藝術的接合點，甩掉藝術是看名畫、價值不菲的古董珍藏的老舊觀念！

M+博物館Main Gallery其中一個展品可有帶你跨渡25年的回歸旅途？

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光是欣賞戲曲中心、M+博物館、漫步西九海濱長廊，已為大家增添好多生活樂趣！M+ 博物館不愧是國際藝壇視覺藝術博物館的新亮點。身為香港人，到訪一下館內的Main Gallery， 定必勾起你不少昔日香港的回憶，亦誘發您對將來的香港，一份期盼。不要因時任政府的「無能」而放棄這片「生於斯，長於斯」的家鄉地！

西九首個着陸的項目 - 戲曲中心，線條帶著「風」的流動感。

戲曲中心肩負發展及推廣傳統粵劇及中國戲曲文化的責任，它正正屹立西九文化區東面，猶如文化藝術「東大門」，此專案是本地建築師譚秉榮及呂元祥建築事務所的精心傑作。外觀的線條充滿動感，內裏巧妙結合公共空間，讓途人不自覺就走入這個「氣場」、流動處所中，內裏的天花線條猶如「風」動的氣流，倍添愉悅、爽氣！夜觀戲曲中心，如一盞亮麗彩燈，照亮柯士甸道西。

如「風」飄揚的起伏，途人不自覺就走進戲曲中心的中庭。

是夜到訪戲曲中心的茶館劇場，欣賞香港管弦樂團演奏的「遙聽夜鶯」，入場前先沿著海濱長廊走走，兩岸美景已是最妙極的前奏，徐徐走入「遊園茶記」，真的如粵劇「牡丹亭驚夢」的窮書生柳春卿夢中邂逅杜麗娘般，對遊園茶記亦一見鍾情，因為已經餓得嘰嘰咕咕了！

遊園茶記推介的原液花雕蒸奄仔蟹，賣相誘人，惜不夠時間品嚐。

沒想到遊園茶記的定價頗大眾化，餐牌上的推介，當季美食，花雕原液蒸奄仔蟹，賣相真是非常吸引，惜用餐時間短促，只好留待下次品嚐。沒想到小小的茶記竟然也提供不少懷舊菜式，道地車仔麵、台山風味黃鱔煲仔飯、港式燒臘、潮州滷水，或多或少都勾起香港人不少集體美食回憶。可能配合店名，取自劇目牡丹亭的遊園驚夢，牆身都請了名家手繪牡丹花，裝潢就帶點堆砌，配置古樸亭檯樓閣，木雕門窗，還是喜歡室外的座位，可遠眺維多利亞海港，增添老香港美食的滋味。

最簡單的兒時甜品，雪糕紅豆奶露真的勾起童年的冰室美食。

點餐2人套餐，上菜次序安排恰當，前菜是話梅酸漬車厘茄，醒胃，話梅味道有點過重，失了車厘茄的清甜；雙式海鮮不過不失，椒鹽鮮鮑，炸蒜粉絲蒸蟶子，傳統老火燉湯，羊肚菌海參燉雞，材料、火候俱足，濃香滋補。主菜是豉椒雞煲，兩碗足料炒飯，但無鍋氣，失去煲仔菜的特色，炒飯亦不是即炒，溫度、火候欠奉，盛惠$400元，最滿意是那道兒時紅豆雪糕，真的重拾小時候「冰室」味道，大大粒、漲卜卜、香甜鬆軟綿滑的紅豆，泡在滑溜溜的奶糊中，再上置一球香芋雪糕，那份少不更事的天真、單純，湧泉而出，臉上不其然流露絲絲的笑意！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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