【潛力股精選】孫運喜：秦港（03369） 股市 19:29 2022/06/07 分享： 分享： 秦港 （03369） 逆市靠穩，收報1.2元，一度破頂高見1.23元，創月內新高。iMoney主編孫運喜睇好港口股有消息支持，秦港股價上升動力增加，加上估值低、息率不錯，建議投資者可吼位買入，詳細買賣部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇買賣策略】 *港股有冇力突破 恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 今日 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 今日 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 剖析科技股兩大反彈原因 朱晉民（朱sir）話呢4隻可留意 今日 剖析科技股兩大反彈原因 朱晉民（朱sir）話呢4隻可留意 比亞迪1211策略跟進：持貨食糊定長揸？ 今日 比亞迪1211策略跟進：持貨食糊定長揸？ 中海油883除淨部署：除淨前 VS 除淨後買入？ 今日 中海油883除淨部署：除淨前 VS 除淨後買入？ 你可能感興趣 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 今日 12:22 港股下一站 恒指今年可上望23000點嗎？ 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 今日 15:37 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 剖析科技股兩大反彈原因 朱晉民（朱sir）話呢4隻可留意 今日 14:44 剖析科技股兩大反彈原因 朱晉民（朱sir）話呢4隻可留意 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：阜博（03738） 2022/06/06 【潛力股精選】梁耀康：阜博（03738） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 2022/06/02 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 2022/06/02 【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 2022/06/02 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 2022/06/01 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 秦港股份（03369） 港口營運股 投資策略 市場動向 市場交易 宏觀分析 市況分析 分析指標 投資推介 個股分析