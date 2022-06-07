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【潛力股精選】孫運喜：秦港（03369）

股市 19:29 2022/06/07

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秦港 （03369） 逆市靠穩，收報1.2元，一度破頂高見1.23元，創月內新高。iMoney主編孫運喜睇好港口股有消息支持，秦港股價上升動力增加，加上估值低、息率不錯，建議投資者可吼位買入，詳細買賣部署，立即點擊收看/收聽。→【即睇買賣策略】

*港股有冇力突破　恒指上望目標多少？重溫《開市追揸沽》*

 

 

欄名 : 潛力股精選

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