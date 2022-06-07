【父親節】父親節各大酒店Staycation優惠一覽 可享美食半價及水療優惠

父親節快到了，想好如何與父親慶祝節目了嗎？為慶祝父親節，不少酒店推出Staycation優惠，以下為大家整理各大酒店推出的父親節美食及住宿優惠，各位子女可以參考一下，藉此慰勞父親養家的辛勞。

香港麗思卡爾頓酒店

為慶祝父親節，由 2022年6月10日至19日，香港麗思卡爾頓酒店推出「父親節天際住宿體驗」。價錢由每晚4,618.9元起，套餐包括海景客房、雙人早餐，更會送上招牌藍莓芝士蛋糕及香檳。而入住時更可到10樓大堂酒廊享用特製迎賓雞尾酒兩杯。酒店會準備精緻房間父親節佈置，大家更可以利用酒店提供的即影即有相機，在父親節與家人留下美好回憶。

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除此之外，香港麗思卡爾頓水療中心新推出的「寵愛爸爸」水療優惠，首先邀請爸爸們到健身室，駐場教練會為他進行身體狀況分析，並教授適合的運動組合。運動過後，更會送上60分鐘冷療身體按摩，對舒緩深層肌肉疼痛特別顯著。「寵愛爸爸」水療優惠由2022年6月1日至30日供應，價錢為2,288元起。

連續10年蟬聯米芝蓮二星食府天龍軒將在父親節推出六道菜盛宴。菜單以桂花蜜汁叉燒、番茄蓉炸鱔片及芝麻凍海蜇作頭盤；亦有鮮鮑小炒皇、帶子酸辣羹。最矚目肯定是主菜—上湯百花釀焗虎蝦皇及薑味魚湯花膠煮糯米飯！甜品方便就有椰漿香芋紫米露、芝士炸煎堆仔、傳統酥皮蛋撻。父親節六道菜父親節盛宴價錢為1,188元（兩位起）。

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如心酒店集團

適逢父親節，如心酒店集團最新推出一站式網上購物平台 Nina Boutique，呈獻包羅萬有的生活享受，由別具特色的佳餚、獨特的下午茶體驗，至住宿計劃及生活工作坊等。你可於Nina Boutique網上訂購集團旗下餐廳琳瑯滿目的美食餐券，餐廳包括荃灣西如心酒店的Café Circles和粵滬中菜廳「如」、銅鑼灣如心酒店的著名高級粵菜廳「阿翁小館」、新派川菜館「川流」、火鍋餐廳 canton pot ，以及中環街市的茶啡酒館I-O-N Cafe Bar，你亦可優先選購同屬集團旗下的甜點品牌Nina Patisserie 的節慶新品、精緻蛋糕或糕點、如心蝴蝶酥禮盒，以及下午茶套餐等。

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即日起至6月12日，以優惠碼「welcome2NB」購物，即享Nina Patisserie 全部貨品九折（Vivva 尊尚會員獨家八五折）、Nina Patisserie 原個拿破崙蛋糕或指定蛋糕即減80元、川流火鍋湯底餐券全部半價、荃灣西如心酒店 Café Circles 自助晚餐餐券（星期一至四）七五折及I-O-N Café Bar 的嚐味套餐及下午茶餐券九折（Vivva 尊尚會員獨家八五折）。

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唯港薈Hotel iCON

趁著父親節假期，預訂唯港薈CLUB客房或套房（網上預訂），可享天外天行政酒廊禮遇，於下午3時至晚上6時無限暢飲指定紅白酒、咖啡及茶、精選雞尾酒及無酒精雞尾酒，盡情享用雜錦凍肉、芝士等。除此之外，更可享各項獨家禮遇，包括個人化服務、水療及洗衣服務優惠、每日早餐等。現凡經酒店官網直接預訂客房，可享獨家優惠包括客房優先升級 (需視乎房間供應情況而定)、200元水療禮額及以優惠價享用通宵代客泊車服務、餐飲服務85折優惠等。ICON Engage會員更可尊享95折優惠。

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一定不能錯過GREEN推出的「父親節四道菜晚宴」，由6月18至19日供應。有黑松露鴨肝紅桑莓泡芙作餐前小點，隨後奉上「廚師推介海鮮塔」，盛載著生蠔、加拿大雪蟹腳、清酒鮑魚、南中國海蝦及法國海螺，海鮮控必食！主菜方面可以選擇香辣葡式烤黃雞拼南瓜蓉及燒汁、火炙澳洲M5和牛肉眼排配紅酒汁、熱溶芝士波士頓龍蝦尾配檸檬牛油汁、燒荷蘭丹麥豬排配煙燻燒汁、阿根廷草飼牛柳排配紅酒汁、烤焗三文魚柳配干貝牛油汁或Impossible™素食漢堡或牛肉漢堡配沙律或薯條，總有一款合爸爸口味。最後更有迷你立體啤酒杯造型的芒果橄欖油蛋糕作甜品。價錢為每位668.8元起。

另外亦有提供午餐，可自選前菜及主菜，包括18個月巴馬火腿配哈蜜瓜、龍蝦柑橘沙律配雞尾蛋黃醬，或火炙澳洲M5和牛肉眼排配紅酒汁、熱溶芝士波士頓龍蝦尾配檸檬牛油汁等。最後有迷你茶壺造型的芝士泡芙作甜品。價錢只需每位536.8元起。若爸爸喜愛生蠔，可另加品嚐168元半打或298元一打新鮮時令生蠔，更可另加每位198元，享升級配無限添飲指定飲品，或每位298元升級配無限添飲瑪姆紅帶香檳，享受微醺的週末時光，以上餐飲服務需收取加一服務費。

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責任編輯：龍紀瑩