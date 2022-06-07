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【先買後付】蘋果進軍「先買後付」　推Apple Pay Later

環球政經 19:37 2022/06/07

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蘋果公司（美：AAPL）周一（6日）在「2022年全球開發者大會」（WWDC）上宣布推出先買後付（Buy Now, Pay Later，BNPL）的分期付款服務Apple Pay Later。

蘋果表示，服務將允許用戶將將一筆交易分成4次付款，若在6周內還清，則不會產生利息或費用。用戶可以在使用 Apple Pay 進行交易時申請 BNPL。

先買後付越來越受歡迎，許多公司，如 PayPal、Mastercard、Visa等都推出先買後付計劃。隨著通脹和商品價格上漲，先買後付為消費者提供另一種購買選擇。 

早在去年7月，外界就預期蘋果公司將推出這項功能。消息公布後，「先買後付」巨頭Affirm（美：AFRM）股價在周一收市跌了5.5%，報23.72美元。蘋果公司股價則上漲0.52%，報146.14美元 。

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責任編輯：黃苑筠

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