【ET開市直擊】港股6月可加倉？追強勢股 VS 捕捉落後股（附time code）

港股上日收跌逾百點，恒指企穩21500點之上，收報21531點。港股突破50天線，港股6月有望睇高一線，可部署加倉？應追入強勢股，抑或捕捉落後股低撈？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你評市選股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

**每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清一周形勢**

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00：18 - 港股今日焦點速覽

00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：20 - 亞太股市早段市況速報

02：27 - 美股反彈 料未來3次議息每次加息半厘

04：28 - 美國聯儲局料需加快縮表 不利美股

04：49 - 道指估值修正 美股拉鋸格局為主

05：52 - 世銀調查兩度下調環球經濟增長 糧食價格短期難跌

07：20 - 加息壓通脹 現經濟衰退風險

08：01 - 憂加息令利率、借貸成本增 消費信心大幅下滑

08：31 - 美國有滯脹風險

08：47 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：53 - 港股持貨9個月至1年估值仍平

11：54 - 港股未必再下跌 即使外圍偏軟仍可硬淨

12：18 - 港股上望水平不多 上望22300-22500點

12：55 - 港股現價買入要預短線波幅 可等回調再買入

13：19 - 內地6月發放遊戲版號 改善遊戲股投資氣氛

14：27 - 內地審批遊戲更嚴格 每月批出有利板塊氣氛

15：33 - 網易 （09999） 靠新遊戲料下半年收入強

17：32 - 騰訊 （00700） 遊戲食老本 遊戲股首選網易 （09999）

18：20 - 汽車股現價追入有風險 比亞迪 （01211） 股價提前反映利好因素

19：31 - 電動車市場競爭大 料會出現價格戰

19：47 - 汽車補貼將購買力提早釋放 下年料銷售下滑

20：48 - 汽車股低位買入較好

20：59 - 追落後股：啤酒股、旅遊股

22：24 - 價值股：本地銀行股、國際銀行股

24：10 - 港股開市前市況速報

25：45 - ET個股推介：中銀香港 （02388）

30：07 - 港股開市初段市況速報

31：21 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 汽車股升，有沒有機會跟？ 於113元買入，有沒有機會返上去？

32：56 - 觀眾問股：中移動 （00941） 咩價位可以買入？有冇機會回落至50元以下？

34：10 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 平均買入價199元 現價溝淡成本可以嗎？

36：05 - 觀眾問股：閱文 （00772） 35.1元有貨 有冇潛力再升？

37：32 - 觀眾問股：美東汽車 （01268） 現價可買嗎？

39：35 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 40.4元有貨點睇？應如何操作？

41：32 - 觀眾問股：協鑫科技 （03800） 前景如何？甚麼價錢可入？上望位、止蝕位？

44：01 - 觀眾問股：港交所 （00388） 冇貨點睇？上望、支持位？

46：10 - 觀眾問股：恒指年底會否見3萬？下半年港股點睇？

48：00 - 觀眾問股：航運股前景點睇？中遠海控 （01919） 、海豐國際 （01308） 邊隻增長空間較大？

49：38 - 觀眾問股：平保 （02318） 44元買入點睇？企穩10天線仲有冇力上？

51：22 - 港股、A股開市初段市況速報

52：31 - 財經日誌提提你