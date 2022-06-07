【有相睇】日出康城LP6三房望大海景　1,399萬易手　創屋苑同類雙破頂

將軍澳基建近年逐漸完善，區內樓價受惠向升，交投氣氛亦熱烈，有代理行統計，該區近期成交量跑贏大市，日出康城新近更有破頂成交。美聯物業梁傑表示，日出康城LP 6本月首宗成交，三房套連儲物室以1,399萬元易手，成交價和呎價均創同類新高。

單位圖片（由代理提供）

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成交單位是日出康城LP 6三座中層E室，實用面積729平方呎，三房套連儲物室間隔。代理指，原業主在2個月前開價1,420萬元，由於單位屬於優質放盤，大廳和睡房均享有優美海景，雙房經過議價之後，同意以1,399萬元促成交易，實用呎價19,191元，成交價和呎價齊創下屋苑同類新高。

資料顯示，原業主於2019年4月以1,177.5萬元購入上述物業，是次轉手帳面賺221.5萬元，物業升值約19%。

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