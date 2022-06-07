【亞洲萬里通】過期里數復活優惠6月底截止　一文看清兩大途徑共4個方法

▲ 亞洲萬里通過期里數復活優惠6月底截止，涉及兩大途徑共4個方法。

隨著日韓局部恢復旅客入境，不少人可能驚覺儲下多時的亞洲萬里通里數經已過期。其實亞洲萬里通里數自4月起推出「延長里數有效期優惠」，會員可透過指定途徑將已過期的里數「復活」，當中包括2020年1月1日前所賺取的里數，而今年1至6月因有效期屆滿而被扣除的里數，亦可一併獲更新。

第一個「復活」途徑：申請國泰航空/「亞洲萬里通」聯營信用卡

香港亞洲萬里通會員在4月1日至6月29日期間成功申請，並於7月15日或之前獲發出渣打國泰Mastercard、渣打國泰Mastercard – 優先理財，或渣打國泰Mastercard – 優先私人理財。首10,000名持卡人於4月14日至6月13日期間經銀行指定連結成功登記，並憑渣打國泰Mastercard、渣打國泰Mastercard - 優先理財或渣打國泰Mastercard - 優先私人理財累積合資格簽賬至少40,000港元。

第二個「復活」途徑：經國泰航空/「亞洲萬里通」金融夥伴機構轉換積分

這個途徑是讓有足以信用卡積分兌換更多里數的「亞洲萬里通」會員使用，而當中又涉及3個不同玩法。

第一個玩法是於優惠期內經指定連結登記，並憑滙豐「獎賞錢」以基本轉換率累積轉換達20,000「亞洲萬里通」里數。

第二個玩法是於優惠期內經指定連結登記，並憑香港的國泰或「亞洲萬里通」13個金融夥伴機構所發出指定信用卡之積分，以基本轉換率累積轉換達30,000「亞洲萬里通」里數。

第三個玩法是於優惠期內經指定連結登記，並於渣打開立「亞洲萬里通」定期存款戶口，及透過「亞洲萬里通」定期存款戶口賺取最少40,000「亞洲萬里通」里數。

須6月30日前成功完成3步曲

須留意的是，要透過上述兩大途徑合共4個方式的其一「復活」里數，首先要先透過指定連結向「亞洲萬里通」登記資料作申請。倘選擇經國泰航空/「亞洲萬里通」金融夥伴機構轉換積分的方式「復活」里數，要確保里數在6月30日或之前存入戶口，並在6月30日或之前聯絡「亞洲萬里通」跟進。

因此，有意申請里數「復活」的話，緊記預留充足時間，以確保在6月30日前成功完成上述3步曲。另外，由於「亞洲萬里通」的熱線長期繁忙，記者實試經「亞洲萬里通」facebook messenger聯絡可較快獲回覆及處理申請。

「復活」後的里數未來可無限期延長壽命，基本上會員每18個月賺取或兌換里數1次，就可延長戶口內所有里數的有效期。

有關上述「延長里數有效期優惠」詳情【按此】

登記「延長里數有效期優惠」【按此】

相關文章:

【亞洲萬里通】用里數支付餐飲消費 國泰夥OpenRice谷電子消費

記者:余倩敏