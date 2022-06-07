【下半年部署】中金料港股下半年下跌空間有限 推介45隻首選及主題港股

通脹高企導致美聯儲加快加息，令港股上半年表現大幅波動。中金發表港股下半年展望報告，指出受惠較低的估值水平，去年底開始流入的南向資金，以及內地穩增長政策持續發力等3大因素，港股進一步下跌空間有限。至於向上空間，則取決於會否有更多積極催化劑的配合，包括內地穩增長措施的效果，監管進度及海外緊縮步伐的變化等。中金估計，MSCI中國下半年仍有10%的上升空間，估值更低的國企指數，或有13%的上升空間。中金同時列出下半年海外中資股首選名單，覆蓋16隻港股。

【港交所388】港交所旗下LME 遭兩企索償逾4億美元 詳情請看【下一頁】

中金下半年海外中資股首選組合名單：

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

復星醫藥逾12億元收購 新加坡腫瘤治療中心6成股權 詳情請看【下一頁】

中金認為，在環境轉為明朗前，從穩定的現金流中尋找確定性對投資者而言是一個較佳的配置思路。在中國無風險利率仍有下跌空間之下，以銀行及公用為首的高息股能提供穩定回報及防守性。同時，隨著科網業監管情況改善，以及促消費和穩增長的政策不斷發力下，估值回落同時具增長背景的優質增長股，可提供較佳的經營現金流確定性。中金建議增持銀行、汽車、能源和材料、公用及部分優質科技股。該行亦分別推介12隻高股息主題股，及17隻優質增長主題股。連同前文提及的海外中資股，合共45隻港股獲推介。

中金推介高股息主題港股：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

中金推介優質增長主題港股：

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

同場加映 【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機