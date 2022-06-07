  • 26°C
香港時間 : 2022607日 (二) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周大調富格曲@iM網欄】復得返自然 隱世靚菜 南山 · 菜菜芓

名人薈萃 19:30 2022/06/07

分享：

分享：

 

疫情陰霾下，各行各業都備受衝擊。市場急劇變化，不論公司老闆或打工一族，每天都面對不少挑戰。所謂「危機」，「危」中有「機」，好好準備，積極面對，相信機會總會留給有準備的人。

早陣子，在南山邨街市發現了「南山．菜菜芓」。鋪面擺設簡潔，燈火通明，招牌設計亦頗費心思。「南山．菜菜芓」店鋪面積不大，但蔬菜種類琳琅滿目，來自世界各地，各種各樣的蔬菜都整整齊齊地在客人面前展現。除了一般常見的蔬菜外，他們亦有日本豆腐、雞蛋甚至水果出售，甚多選擇。吸引我注意的，除了他們的新鮮蔬果外，還有店內一位斯文有禮的年輕人。印象中，入行賣菜的年輕人不多。看看附近檔口的店主，相信都比他年長一大截。年紀輕輕，每天都要面對精打細算、議價能力極高的家庭主婦，相信吃了不少苦頭。

最近，機緣巧合之下，認識了「南山 · 菜菜芓」之店主「阿傑」。阿傑表示，「南山 · 菜菜芓」由他及兩名好友共同創立。原先他們三人從事成衣製造及出入口生意。後來，因為中美貿易戰及關稅等問題，經濟轉型，他們希望另覓出路，逐產生創業的念頭，而南山邨街市就成為了他們創業的第一個試點。由冷氣辦公室搬往屋邨街市，工時又長，阿傑不時由零晨四時工作至晚上七時多，佩服他的勇氣及堅持。

為了確保蔬菜質素、供貨及價格穩定，阿傑除了從批發市場入貨之外，亦於香港及內地自設農場。他們於本地農場栽種的「無添加」蔬菜，一直深受顧客歡迎。另外，透過 Facebook 及 Instagram 等社交平台，店主定時提供最新的食材資訊，客人可以用 WhatsApp 預訂新鮮到貨的蔬菜。為方便附近的居民，店舖亦可提供送貨服務。開業短短一年就得到一批「熟客」支持，部份客人更來自西貢以至港島區。

「菜菜芓」自設本地農場

除自家農場外，「南山．菜菜芓」亦有自家製的陳皮冰糖燉檸檬出售。檸檬用上自家農場種植的無添加檸檬，再加上12年陳皮，以原庶冰糖燉製十多小時完成。用料上乘，製作用心。據稱有紓緩喉嚨痛及保健作用，長期飲用有美白效果。以暖水沖飲，簡單方便，是個不錯的選擇。

最近傳來好消息，「南山．菜菜芓」開業剛一年便積極擴充，新店進駐有「明星街市」之稱的九龍城街市。新店「九龍城．菜菜芓」以日本和歌山南高梅作招徠，喜歡浸釀梅酒的朋友不妨一試。

靚菜不再「隱世」，恭喜店主。

老闆「阿傑」

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
街市 九龍 農場 創業 社交平台 西貢 Instagram

上一篇文章

【先買後付】蘋果進軍「先買後付」　推Apple Pay Later

下一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】遙聽夜鶯管弦樂 徐徐走入「遊園茶記」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭
【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭
【有相睇】居屋有靚裝恰逢業主肯減價　公務員議價5.3%　綠表價625萬買瓊軒苑三房
【有相睇】居屋有靚裝恰逢業主肯減價　公務員議價5.3%　綠表價625萬買瓊軒苑三房
【通脹時代】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股
【通脹時代】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股
【退休難】調查指港每月平均退休開支達13465元 按年增2成 想安穩退休要儲到呢個金額
【退休難】調查指港每月平均退休開支達13465元 按年增2成 想安穩退休要儲到呢個金額
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款