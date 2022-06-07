【周大調富格曲@iM網欄】復得返自然 隱世靚菜 南山 · 菜菜芓

疫情陰霾下，各行各業都備受衝擊。市場急劇變化，不論公司老闆或打工一族，每天都面對不少挑戰。所謂「危機」，「危」中有「機」，好好準備，積極面對，相信機會總會留給有準備的人。

早陣子，在南山邨街市發現了「南山．菜菜芓」。鋪面擺設簡潔，燈火通明，招牌設計亦頗費心思。「南山．菜菜芓」店鋪面積不大，但蔬菜種類琳琅滿目，來自世界各地，各種各樣的蔬菜都整整齊齊地在客人面前展現。除了一般常見的蔬菜外，他們亦有日本豆腐、雞蛋甚至水果出售，甚多選擇。吸引我注意的，除了他們的新鮮蔬果外，還有店內一位斯文有禮的年輕人。印象中，入行賣菜的年輕人不多。看看附近檔口的店主，相信都比他年長一大截。年紀輕輕，每天都要面對精打細算、議價能力極高的家庭主婦，相信吃了不少苦頭。

最近，機緣巧合之下，認識了「南山 · 菜菜芓」之店主「阿傑」。阿傑表示，「南山 · 菜菜芓」由他及兩名好友共同創立。原先他們三人從事成衣製造及出入口生意。後來，因為中美貿易戰及關稅等問題，經濟轉型，他們希望另覓出路，逐產生創業的念頭，而南山邨街市就成為了他們創業的第一個試點。由冷氣辦公室搬往屋邨街市，工時又長，阿傑不時由零晨四時工作至晚上七時多，佩服他的勇氣及堅持。

為了確保蔬菜質素、供貨及價格穩定，阿傑除了從批發市場入貨之外，亦於香港及內地自設農場。他們於本地農場栽種的「無添加」蔬菜，一直深受顧客歡迎。另外，透過 Facebook 及 Instagram 等社交平台，店主定時提供最新的食材資訊，客人可以用 WhatsApp 預訂新鮮到貨的蔬菜。為方便附近的居民，店舖亦可提供送貨服務。開業短短一年就得到一批「熟客」支持，部份客人更來自西貢以至港島區。

「菜菜芓」自設本地農場

除自家農場外，「南山．菜菜芓」亦有自家製的陳皮冰糖燉檸檬出售。檸檬用上自家農場種植的無添加檸檬，再加上12年陳皮，以原庶冰糖燉製十多小時完成。用料上乘，製作用心。據稱有紓緩喉嚨痛及保健作用，長期飲用有美白效果。以暖水沖飲，簡單方便，是個不錯的選擇。

最近傳來好消息，「南山．菜菜芓」開業剛一年便積極擴充，新店進駐有「明星街市」之稱的九龍城街市。新店「九龍城．菜菜芓」以日本和歌山南高梅作招徠，喜歡浸釀梅酒的朋友不妨一試。

靚菜不再「隱世」，恭喜店主。

▲ 老闆「阿傑」

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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