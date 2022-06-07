【2022焦點新盤】屯門飛揚最快6月賣樓　參考區內及近期新盤定價

由長實（01113）及新地（00016）合作發展，位於屯門小秀村附近的新盤，日前命名為飛揚，其中第一期或於月內賣樓。長江實業高級營業經理楊桂玲指，最快本周公布飛揚第一期樓書、計劃月內開售。她透露，現正與合作夥伴商討項目價單，將參考區內及近期新盤定價。

楊桂玲又指，飛揚設有兩座，提供400伙單位，其中一房佔240伙，實用面積263至284平方呎；兩房佔120伙，實用面積462至483平方呎；三房佔40伙，實用面積712至722方呎。

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她續說，售樓處的裝修佈置工作已進入最後階段，將預備5個示範單位予準買家參觀，包括一房至三房間隔。

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