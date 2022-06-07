  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (二) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022焦點新盤】屯門飛揚最快6月賣樓　參考區內及近期新盤定價

股樓投資 18:59 2022/06/07

分享：

分享：

由長實（01113）及新地（00016）合作發展，位於屯門小秀村附近的新盤，日前命名為飛揚，其中第一期或於月內賣樓。長江實業高級營業經理楊桂玲指，最快本周公布飛揚第一期樓書、計劃月內開售。她透露，現正與合作夥伴商討項目價單，將參考區內及近期新盤定價。  

楊桂玲又指，飛揚設有兩座，提供400伙單位，其中一房佔240伙，實用面積263至284平方呎；兩房佔120伙，實用面積462至483平方呎；三房佔40伙，實用面積712至722方呎。 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

她續說，售樓處的裝修佈置工作已進入最後階段，將預備5個示範單位予準買家參觀，包括一房至三房間隔。 

同場加映︰【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 飛揚 屯門 新地 長實

上一篇文章

【營人物語@iM網欄】高熱量生果要小心 兩件榴槤等如1.5碗白飯

下一篇文章

【新股IPO】VISION DEAL周五掛牌 將成本港第二隻SPAC
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭
【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭
【退休難】調查指港每月平均退休開支達13465元 按年增2成 想安穩退休要儲到呢個金額
【退休難】調查指港每月平均退休開支達13465元 按年增2成 想安穩退休要儲到呢個金額
【通脹時代】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股
【通脹時代】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股
【有相睇】居屋有靚裝恰逢業主肯減價　公務員議價5.3%　綠表價625萬買瓊軒苑三房
【有相睇】居屋有靚裝恰逢業主肯減價　公務員議價5.3%　綠表價625萬買瓊軒苑三房
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款