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白石角Silicon Hill第1期　本周六起次輪銷售198伙　折實最平低過400萬

股樓投資 18:46 2022/06/07

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由新地發展的白石角新盤Silicon Hill第1期，於上周五（3日）端午節假期推出188伙首輪銷售，當中以價單形式賣樓的170伙即日全數沽清。項目銷情可觀，發展商迅速加推新價單及公布新一輪銷售女排，鐵定本周六（11日）起進行次輪銷售198伙，折實入場價由379.88萬元起。

新地代理總經理胡致遠表示：Silicon Hill第1期於本周六共推出198伙，其中8伙採招標形式發售，另有190伙以價單形式推出。該批190伙，涵蓋開放式至三房間隔，以定價計由460.47萬元起，至1,374.67萬元，價單呎價則由19,912至24,671元；以折實價計，整批最平379.88萬至1,134.1萬元，折實呎價則介乎16,427至20,354元。

是次入場單位是翠景閣第5座2樓A5單位，實用面積為217平方呎，屬開放式間隔，以現金付款計劃計算，折實價為379.88萬元。值得留意，本次銷售安排設有兩個時段，A組買家須購入1至4伙單位，包括最少1伙指定三房單位，而B組買家則可購入1至2伙單位。項目將於本周四（9日）下午8時正截止接收購樓意向登記，並於本周五（10日）進行抽籤。

Silicon Hill示範單位

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撰文 : 謝昕蕎

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