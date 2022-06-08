Bella Hadid父3萬呎豪宅叫價7.8億 因僭建遭夷平

超模Gigi Hadid及Bella Hadid的地產商父親Mohamed，多年前於洛杉磯購入豪宅地段並準備改建成3萬呎的超級豪宅，一度叫價7.8億港元。但豪宅違規僭建面積多出法定一倍，法院裁定建築對公眾構成威脅須拆除，而最新無人機鏡頭顯示豪宅已被夷為平地。

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Mohamed Hadid為地產商，2011年於加州南部比華利山豪宅地段Bel-Air購入佔地近5,000平方米的豪宅。豪宅所在地段可俯瞰比華利山，Mohamed計劃改建成面積3萬呎的超級豪宅。

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但建築部門規定這幢豪宅面積上限為1.5萬呎，僭建面積多出法定一倍。而且Mohamed亦並無向當局申報，他計劃在豪宅内建造有70個座位的私人影院及大型酒窖。

鄰居憂慮豪宅僭建後會構成安全風險，可能會跌落陡峭的山坡並危及鄰近住宅，向Mohamed提出訴訟。

訴訟持續數年，直至洛杉磯縣高等法院2019年裁定豪宅對公眾構成威脅，因此必須拆除。而Mohamed的淨資產據報為500萬美元（約3,900萬港元），他曾在庭上表明無力負擔拆除豪宅所需的500萬美元費用。

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Mohamed最初叫價1億美元（約7.8億港元）試圖將豪宅放盤，但建築公司Sahara Construction去年12月以850萬美元（約6,630萬港元）的價格接盤，並同意額外承擔500萬美元的拆除費用。

從現場拆卸情況可見，豪宅中心位置本來為大型娛樂區。大廳位置樓底高4米，並設有3米高的大理石雕刻壁爐。

Mohamed更特別設計了一個豪華土耳其浴室，配上精致的木雕、大理石牆和色彩鮮艷的瓷磚。

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責任編輯：鄭錦玲