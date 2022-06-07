▲ 【恒地系】美麗華集團：餐飲5月按年增長近六成、酒店6月入住率逾七成 料本地消費及餐飲巿場將急劇復甦

美麗華酒店 （00071） 表示，因應政府第一期消費券，集團推出「MIRA好賞同樂」反應熱烈，優惠橫跨酒店餐飲及商場，商場4月會員消費額對比去年同期錄得三成增長，餐飲5月按年亦錄得近六成增長，而本港PMI指數創11年新高，預示本地消費及餐飲巿場將急劇復甦，宴會生意亦會反彈。

酒店方面，他指，6月酒店整體入住率已超過七成，上半年入住率較去年同期錄得48%增長，有見及此，酒店將會繼續推出更多主題產品，包括即將推出的Flamboyant MIRAMI Beach Club，破天荒將酒店化身為海灘俱樂部，活動詳情將於稍後公佈。

李家誠：對本年度與內地通關保持樂觀

集團指，疫情期間酒店積極推出各項酒店及餐飲的配套，包括長期住宿 （long stay）及日間短暫租用客房（day stay）計劃，去年開始更積極與不同旅遊局如澳洲及芬蘭旅遊局，最近亦與韓國觀光公社合辦主題活動及渡假住宿（staycation）， 另外亦開發不同產品如上月推出的主題套房活動（SUITE-cation） ，連同國金軒及WHISK餐飲禮遇的住房計劃，均深受顧客歡迎。

美麗華對本年度與內地通關保持樂觀，加上香港放寬外防輸入措施及適逢回歸25周年，相信將會有一系列利好香港酒店及旅遊業政策推出，未通關前，會積極加強把握本地餐飲及宴會復甦，並已作好部署迎接內地及澳門的旅客。

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