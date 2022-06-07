▲ 【A股反彈】旗下分析師朋友圈唱好A股4000點 方正證券：啟動合規調查和問責

近月A股終見反彈，上證指數已由4月29日的2863點盤中低位回升到3000點之上，不乏內地券商分析師已經開始瘋狂唱好。

網上流傳方正證券（滬：601901）研究所電子團隊分析師譚珺周一（6日）在朋友圈發文表示：「我應該是全網第一個喊4000點的人吧，相信相信的力量」，並貼上上證指數走勢圖。

網民批評分析脫離研究嚴肅性 方正證券：已啟動調查

公開信息顯示，譚珺2021年12月加入方正證券，現為方正證券電子行業分析師。譚珺給出的4000點目標引發市場廣泛關注，有網民認為，她的分析已經脫離研究的嚴肅性，又有人批評她作為電子科技行業的分析員，竟然點評A股大市走勢。

有內媒引述方正證券相關負責人表示，公司已經啟動合規調查和問責，若後續有監管要求，將進一步公開相關信息。

國泰君安、天風證券去年曾預測A股挑戰4000點

然而譚珺並非首個發表A股上證指數目標4000點的財經界人士，例如去年國泰君安研究所所長黃燕銘發表「震盪不長久，挑戰4000點」的言論，天風證券首席經濟學家劉煜輝也預測未來大市很有可能衝破3800、4000點，但有內媒指，二人觀點均是基於各自分析及市場趨勢得出。

值得留意是，人民日報也曾在2015年發表評論文章為A股表現辯護，稱4000點才是A股牛市的開端，背後的原因是中國發展戰略的宏觀支撐以及經濟改革的內在動力。

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