【明賺暗蝕】鐵路半新盤1355萬沽　原業主持貨5年料實蝕逾40萬

近來樓市投旺，但個別二手屋苑出現平手轉讓、蝕讓個案，甚至連鐵路盤也見此情況。美聯物業黃椿璿表示，南昌站上蓋項目匯璽有業主明賺實蝕離場。

成交單位為南昌站匯璽3B座高層A室，實用面積449平方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，由於近期樓市旺熱，入市氣氛活躍，加上單位價錢吸引，獲睇好後市之用家承接，成交價1,355萬元，折合實用呎價約30,178元。

資料顯示，原業主於2017年12月以1,333.2萬元購得，是次轉手帳面獲利21.8萬元，惟連代理佣金及買樓時近50萬元印花稅等洗費計，料實蝕逾40萬元讓離場。

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