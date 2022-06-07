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【中美貿易】戴琪：單靠削減對華關稅　難解決通脹問題

環球政經 19:08 2022/06/07

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美國通脹高企，早前總統拜登（Joe Biden）曾表示考慮取消部分對華商品的進口關稅，以減輕通脹壓力。不過，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一（6日）表示，對抗通脹是一個複雜的問題，無法單靠聚焦中國關稅來解決，重要的是要以深思熟慮和講求戰略性的態度處美中貿易關係。

戴琪在華盛頓國際貿易協會發表講話時形容通脹問題「可怕」，指其損害了美國人的錢包，但這是一個複雜的問題，是由很多因素導致。對於中美貿易關係，需要採取深思熟慮，審慎和講求策略性的態度去處理。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周日（5日）表示，總統拜登已要求團隊研究取消部分前特朗普（Donald Trump）政府時期對中國加徵的關稅，以應對高通脹。

戴琪的說法顯示，拜登政府內部仍未有共識。

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責任編輯：黃苑筠

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